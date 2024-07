Entscheidung im Landtag Rentenalter für Feuerwehrleute wird auf 61 Jahre angehoben

Rund 16.700 hauptamtliche Feuerwehrleute gibt es in NRW. Die meisten von ihnen sind in den 32 Berufsfeuerwehren und den 396 Freiwilligen Feuerwehren des Landes tätig. Die Feuerwehrleute seien besonders belastet, weil sie zu jeder Tages- und Nachtzeit eingesetzt werden könnten und in schwierigen Situationen unter physischem und psychischem Druck schnell und verantwortlich agieren müssten, heißt es im Gesetzentwurf der schwarz-grünen Regierungsfraktionen. Die Einsätze erfolgten regelmäßig unter widrigsten äußeren Bedingungen und seien mit vielfältigen Risiken für Leben und Gesundheit verbunden.