Wegen Hehlerei und Bandendiebstahl Durchsuchungen in mehreren Bundesländern – auch in NRW

Duisburg · Am Morgen rücken die Ermittler der Polizei in mehreren Städten an – in NRW in Duisburg und Gelsenkirchen. Um was es dabei genau ging.

19.09.2024 , 11:08 Uhr

Beamte der Polizei stehen in Duisburg auf einer Straße vor einem Haus, das sie durchsuchen. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Wegen Hehlerei und schweren Bandendiebstahls hat die Polizei in mehreren Bundesländern mehrere Haftbefehle vollstreckt und Privathäuser und Geschäftsräume durchsucht. Jugendkriminalität in NRW steigt deutlich – vor allem bei Kindern Mehr Tatverdächtige unter 14 Jahren Jugendkriminalität in NRW steigt deutlich – vor allem bei Kindern Nach Angaben der Duisburger Staatsanwaltschaft ging es dabei um den illegalen Handel mit Waren aus der Elektronikbranche, darunter hochpreisige Laptops. 12 Bilder So arbeitet die Polizei in NRW 12 Bilder Foto: dpa/Rolf Vennenbernd Demnach wurden am Donnerstag in Magdeburg, Hamburg, Gelsenkirchen und Duisburg sowohl Privathäuser als auch Geschäftsräume durchsucht. Zur Zahl der vollstreckten Haftbefehle machte die Staatsanwaltschaft am Morgen noch keine Angaben und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

(aku/dpa)