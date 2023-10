Knapp 97 Prozent Zustimmung Hendrik Wüst bleibt Chef der NRW-CDU

Ministerpräsident Hendrik Wüst bleibt Vorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen. Ein Landesparteitag in Hürth bestätigte den 48-Jährigen am Samstag mit 96,7 Prozent von 646 gültigen Stimmen. Laut Parteiangaben stimmten 625 Delegierte mit Ja und 21 mit Nein, 3 enthielten sich. Anders als andere Parteien zählt die CDU bei der Berechnung der Zustimmung in Prozent Enthaltungen nicht zu den gültigen Stimmen. Wüst hatte keinen Gegenkandidaten.