Kommentar zu Merkels Flugpanne: So etwas darf nicht noch einmal passieren!

So etwas darf nicht noch einmal passieren!

Merkel verlässt am späten Donnerstagabend den Regierungsflieger „Konrad Adenauer“ Foto: dpa/Jörg Blank

Die Regierungschefin der viertgrößten Volkswirtschaft der Erde kommt mit einem Tag Verspätung beim G20-Gipfel in Argentinien an. Eine peinliche Panne, die wieder einmal den schlechten Zustand der Bundeswehr-Ausstattung zeigt.

Die Kanzlerin ist nicht der Typ, der zur Übertreibung neigt. Am Donnerstagabend nach der Notlandung in Köln/Bonn spricht sie von einer „ernsthaften Störung“. Dann gab es auch ein ernsthaftes Problem an Bord der Kanzlermaschine – mindestens.