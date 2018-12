Gemeinsame Notfallversorgung: Spahn will Arztpraxen und Kliniken zur Zusammenarbeit zwingen

Berlin Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Notfallversorgung neu organisieren. Ab 2020 sollen Kliniken und Praxisärzte die Patienten unter einem Dach versorgen.

Kurz vor den Feiertagen, zu denen die Notfallambulanzen häufig Hochkonjunktur haben, hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt, die Versorgung der Notfälle neu zu organisieren. Per Gesetz will er niedergelassene Ärzte und Kliniken dazu zwingen, ab 2020 eine gemeinsame Notfallversorgung anzubieten. Die Eckpunkte dazu legte der Minister am Dienstag vor. Ein Gesetz soll 2019 folgen.

Seit Jahren steigen die Patientenzahlen in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser, während Praxisärzte im Wochenenddienst seltener aufgesucht werden. „Viel zu viele Patienten gelangen im Notfall in die Rettungsstellen der Kliniken, unabhängig davon, ob es die richtige Versorgung für sie ist“, bemängelte Spahn. Freiwillig können sich heute schon Praxisärzte und Kliniken zu einem Notdienst zusammenschließen. Dies geschieht aber aus Sicht des Gesundheitsministers nicht ausreichend.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft begrüßt Spahns Gesetzesvorstoß. „Das Konzept zieht die Konsequenzen aus dem tatsächlichen Verhalten der Patienten mit der perspektivischen Ansiedlung der ambulanten Notfallversorgung am Krankenhaus“, sagte Präsident Gerald Gaß. Die organisatorische Verantwortung müsse bei den Krankenhäusern bleiben. Auf positive Resonanz stoßen die Pläne des Gesundheitsministers beim AOK-Bundesverband. „Das geht in die Richtung, die wir gefordert haben“, sagte ein Sprecher. Bei der Finanzierung müsse man auf die Rolle von Land und Kommunen achten.

Der Hausärzteverband sieht in dem Konzept eine Verschlechterung. „Eine zentrale Notfallstelle kann jedenfalls nicht die Aufgaben einer primärärztlichen Versorgung übernehmen. Die Koordination muss in den Händen der Hausärzte liegen, die ihre Patienten über Jahre hinweg kennen und versorgen“, sagte Joachim Schütz, Geschäftsführer des Deutschen Hausärzteverbandes unserer Redaktion. Ein großer Teil der Patienten, die in die Notaufnahme kämen, könnten oftmals besser in einer Hausarztpraxis versorgt werden. „Statt der nun diskutierten Reformmaßnahmen, sollten eher die Strukturen hinterfragt werden. Daher setzen wir uns mit der Hausarztzentrierten Versorgung seit Jahren für ein freiwilliges hausärztliches Primärarztsystem ein, in dem der Hausarzt der erste Ansprechpartner seiner Patienten ist und die Versorgung durch Fachärzte und Krankenhäuser bei Bedarf koordiniert.“