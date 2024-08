Vom IS-Kalifat ins Freiluftgefängnis Frauen aus Deutschland in syrischen Lagern gefangen

Berlin · Noch immer befinden sich Frauen aus Deutschland mit ihren Kindern in Gefängnislagern Nordsyriens. Sie leben unter Anhängern der Terrormiliz IS, gehören teils zu ihnen. Auch einst verschleppte Jesidinnen sollen in den Camps sein – und ihre Identität verheimlichen.

17.08.2024 , 11:46 Uhr

Frauen im syrischen Lager Al-Hol, in dem vor allem Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gefangen sind. (Archiv) Foto: dpa/Maya Alleruzzo

Von Mey Dudin Parlamentskorrespondentin Berlin

Am Höhepunkt ihrer Macht beherrschte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) etwa ein Drittel Syriens und 40 Prozent des Irak. Damals sind auch Deutsche in die Region gereist, um sich den Extremisten anzuschließen. Ein internationales Militärbündnis konnte zusammen mit lokalen Kräften schließlich 2019 die Dschihadisten auch aus den letzten von ihnen kontrollierten Gebieten vertreiben. Zehntausende IS-Anhänger sind seither im Nordosten Syriens inhaftiert - darunter auch einige aus Deutschland. Aus dem Auswärtigen Amt verlautet, dass bislang insgesamt 80 Kinder und ein Heranwachsender, der als Kind nach Syrien kam, zusammen mit 27 Frauen aus dem Gebiet zurückgeholt wurden. Einige sind aber noch vor Ort: Die Bundesregierung habe Kenntnis von einer niedrigen zweistelligen Zahl an Frauen mit ihren Kindern mit Deutschlandbezug, die sich derzeit noch in Lagern der Region aufhalten, heißt es weiter. Menschen mit Deutschlandbezug sind neben Staatsbürgern auch solche, die enge familiäre Beziehungen zu Deutschen oder hierzulande einen festen Wohnsitz haben. Eine Rückholung von Frauen und deren minderjährigen Kindern sei nur möglich, wenn die Betroffenen dies wollten. Sobald das Auswärtige Amt Kenntnis von ihrem Rückkehrwillen erhalte, werde eine Rückholung in jedem Einzelfall sehr genau geprüft. Warum Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan heikel sind Debatte in der Bundesregierung Warum Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan heikel sind Faeser will Straftäter nach Syrien und Afghanistan abschieben Medienbericht Faeser will Straftäter nach Syrien und Afghanistan abschieben Eines der bekanntesten Lager ist das Al-Hol-Camp, wo - von kurdischen Kräften bewacht - rund 50.000 Menschen festgehalten werden. Der Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ zufolge sind mehr als 90 Prozent der Inhaftierten Frauen und Kinder. Viele haben einst im sogenannten IS-Kalifat gelebt. Unter ihnen sollen auch Frauen sein, die zu einer religiösen Minderheit gehören und vor zehn Jahren von IS-Kämpfern verschleppt wurden. Deutsche Frauen aus Lager in Syrien nach Deutschland zurückgebracht Mutmaßliche IS-Anhängerinnen Deutsche Frauen aus Lager in Syrien nach Deutschland zurückgebracht Der Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden (auch: Eziden) in Deutschland, Irfan Ortac, sagt, Jesidinnen und Jesiden verheimlichten im Lager ihre wahre Identität „und leben seit Jahren unerkannt unter den Terroristen“. Ortac verweist darauf, dass die kurdischen Milizen, die die Camps in Nordostsyrien bewachen, mit den USA verbündet sind. „Für uns ist es nicht nachvollziehbar, dass Deutschland und die USA ihre Verbindungen zu den Kurden nicht nutzen, um systematisch die Identität der Lagerinsassen zu überprüfen.“ Es gehe dabei auch darum, dass Deutschland als Staat seine Aufgaben erfülle: „Es sind schließlich auch deutsche Staatsbürger in dem Camp. Die haben das Recht auf Betreuung, wenn sie Opfer sind. Und Deutschland muss sie strafrechtlich verfolgen, wenn sie Täter sind.“ Der IS-Überfall auf die Jesiden im Jahr 2014 ist vom Bundestag als Völkermord anerkannt worden.

(mit epd)