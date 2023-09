Stichwahl in Nordhausen am Sonntag Er könnte erster AfD-Oberbürgermeister Deutschlands werden

Politikwissenschaftler betrachten die Entwicklungen mit Sorgen. Steffen Kailitz, Extremismusexperte am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, sagt, der Wahlsieg eines AfD-Politikers bei der Oberbürgermeisterwahl würde unterstreichen, dass die AfD mittlerweile auch in politischen Führungspositionen in Deutschland Fuß fassen kann. „Das grundlegende und größere Problem ist aber, dass mit der AfD eine Partei mit rechtsextremistischer Ausrichtung inzwischen im ganzen Osten Deutschlands stärkste Partei ist“, sagte Kailitz unserer Redaktion. Bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im nächsten Jahr befürchtet der Wissenschaftler „deutliche Erschütterungen des deutschen Parteiensystems und für die deutsche Demokratie insgesamt“. Die Wahl in Nordhausen lasse sich hierfür als Wecksignal ansehen.