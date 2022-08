FDP-Vize löst Unbehagen auch bei Liberalen aus : Kopfschütteln über Wolfgang Kubicki

Wolfgang Kubicki (FDP, 70) repräsentiert den Bundestag als Vize-Präsident. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Analyse Berlin Wolfgang Kubicki gilt schon seit vielen Jahren als ein Enfant Terrible im politischen Betrieb. In der FDP wurden ihm seine Querschüsse bisher immer nachgesehen. Doch jetzt hat er sich für die Öffnung der Gas-Pipeline Nord Stream 2 ausgesprochen, genau wie Putin-Freund Gerhard Schröder. Der Unmut darüber ist auch in der FDP größer als sonst, weil der Vorstoß so gefährlich war.