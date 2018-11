Walter-Borjans im Interview: „Ich habe ein Plus hinterlassen, als ich aufhörte“

Düsseldorf Der ehemalige NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans hat ein Buch über Steuern veröffentlicht. Im Interview spricht der SPD-Politiker über Whistleblower, Steuersünder und seine Haushaltspläne.

Walter-Borjans Schon während meiner Amtszeit hat mich besonders geärgert, dass die Diskussion um Steuern so fehlgeleitet ist. Denn Steuern gehen uns alle an. Die Debatte über das Thema wird jedoch zumeist von interessierten Kreisen wie Lobbyisten gesteuert. Diese setzen Botschaften in die Welt, die nicht zutreffen – beispielsweise, dass eine höhere Besteuerung von Reichen schlecht für die Wirtschaft sei. Was mich wirklich richtig ärgert, ist, dass Verbände und Lobbyisten für Millionäre die Interessen ihrer Minderheit so darstellen, als seien sie gut für das Allgemeinwohl.