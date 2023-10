CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen „Angriffe auf Israel müssen Auswirkungen auf deutsche Iran-Politik haben“

Röttgen Die Angriffe werden politische Konsequenzen auch in Israel haben. Sie werden Israel im Innern verändern. Der Angriff hat das Sicherheitsgefühl der Israelis verletzt, es wird in der politischen Aufarbeitung viel um Verantwortung gehen. Hamas ist ein psychologischer Sieg dahingehend gelungen, Israel derart zu überraschen. Die Intention der Hamas ist es, einen möglichst langen Krieg zu führen, dafür sprechen die vielen Geiselnahmen, die Israel vor große Probleme stellt. Der Hamas geht es darum, Sympathien in den arabischen Bevölkerungen zu aktivieren, um etwa eine Verständigung zwischen Israel und Saudi-Arabien zu verhindern. Da haben die Amerikaner sehr viel getan, das war für palästinensische Terrororganisationen ein großes Risiko. Das wollte man unbedingt vereiteln.