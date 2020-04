Früherer Bundesarbeitsminister : Norbert Blüm im Alter von 84 Jahren gestorben

Bonn Der legendäre Satz „Die Rente ist sicher“ stammte von ihm: Der frühere Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm ist tot. Das langjährige Mitglied in den Kabinetten von Helmut Kohl ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Das sagte sein Sohn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Bonn. Weitere Angaben machte die Familie zunächst nicht. Seit 2019 war Blüm infolge einer Blutvergiftung an Armen und Beinen gelähmt und saß im Rollstuhl.