So kannte man Norbert Blüm über Jahre hinweg in der bundesdeutschen Politik: Engagiert und emotional. In der Nacht zum 24. April 2020 verstarb der Unions-Politiker. Wir haben Bilder aus seinem Leben zusammengestellt.

Der damalige CDU-Abgeordnete Norbert Blüm bei seinem Redebeitrag während der Mitbestimmungsdebatte im Bundestag (18. März 1976).