Emissionshandel, Diesel, Tempolimit : SPD-Führungsduo will Klimapaket nachschärfen - Umweltbundesamt fordert Tempolimit

Berlin Im Vermittlungsverfahren kommen auch Kernelemente wie der CO2-Preis wieder auf den Tisch. Autofahrer müssen mit einem schnelleren Anstieg der Benzinpreise rechnen. Das Umweltbundesamt fordert zudem ein Tempolimit.

Die Wahl des SPD-Führungsduos Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken bringt neue Dynamik in die Verhandlungen zum Klimapaket zwischen Bund und Ländern kommende Woche. Sie wollten Nachbesserungen am Klimapaket erreichen, kündigten die designierten SPD-Vorsitzenden am Donnerstag an. Dies gilt etwa für die Erhöhung der Preise für Benzin, Diesel und Heizöl durch die Bepreisung von Treibhausgas. Auch der CO 2 -Preis werde im Vermittlungsverfahren von Bund und Ländern zum Klimapaket, das am Montag beginnt und bereits am 17. Dezember abgeschlossen sein soll, eine Rolle spielen, obwohl er formal nicht gegen Gegenstand des Verfahrens ist, hieß es in Kreisen des Vermittlungsausschusses. Das Umweltbundesamt (UBA) wünscht sich Nachbesserungen bei weiteren Verkehrsthemen.