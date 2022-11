Nach Landtagswahl : Niedersachsens SPD und Grüne legen Koalitionsvertrag vor

Hannover Nach der Landtagswahl haben SPD und Grüne in Niedersachsen im Eiltempo verhandelt. Am Dienstag soll der Koalitionsvertrag präsentiert werden. Einige Eckpunkte sind bereits bekannt.

Rund drei Wochen nach der Landtagswahl wollen Niedersachsens SPD und Grüne am Dienstag in Hannover ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Beide Parteien hatten die Koalitionsverhandlungen am Montag für erfolgreich beendet erklärt. Zwei Landesparteitage stehen noch aus - sollten SPD und Grüne dort ihre Zustimmung geben, könnte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in der kommenden Woche für eine dritte Amtszeit vereidigt werden.