Boris Pistorius im Interview : „Steuererklärung per SMS ermöglichen“

Düsseldorf Niedersachsens Innenminister bewirbt sich mit Parteikollegin Petra Köpping um den SPD-Bundesvorsitz. Im Interview mit unserer Redaktion spricht er auch über die Zukunft der Steuererklärung.

Pistorius Das stimmt. Es ist ein Überbietungswettbewerb in der Frage, was wir aus der Vergangenheit am liebsten abwickeln würden. Dabei waren viele der Bewerber ja selbst in den vergangenen Jahren an allen maßgeblichen Beschlüssen beteiligt. Petra Köpping und ich waren erstmals 2017 stimmberechtigtes Mitglied eines Bundesparteitags. Wir versprechen glaubwürdig einen Neuanfang und nicht alles, was die SPD in einer Regierung mit der CDU durchsetzt, ist per se schlecht. Und wir versprechen nicht allen alles.