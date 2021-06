Gruppierung „Patrioten“ in Niedersachsen : Offiziell aufgelöster AfD-„Flügel“ soll offenbar reaktiviert werden

Hannover In Niedersachsen sollen AfD-Mitglieder versucht haben, Strukturen des offiziell aufgelösten „Flügels“ neu aufzubauen. Der Landesvorstand habe noch keinen vollständigen Überblick über die Lage.

In der AfD in Niedersachsen soll sich der offiziell aufgelöste rechte „Flügel“ nach Medienberichten um den Aufbau von Parallelstrukturen zur Beeinflussung der Parteiausrichtung bemüht haben. Unter der Bezeichnung „Patrioten“ soll die Gruppierung an den gewählten Kreisverbänden vorbei bei einem Treffen im Februar versucht haben, alte Flügelstrukturen zu reaktivieren, berichteten das Politikjournal „Rundblick“ sowie WDR und NDR unter Verweis auf Mitschnitte des Treffens und eine eidesstattliche Erklärung eines Anwesenden. Der Sachverhalt wurde der Deutschen Presse-Agentur am Freitag aus verlässlicher Quelle bestätigt.