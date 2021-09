Kommunalwahlen als Stimmungstest : Niedersachsen gibt der CDU neue Hoffnung

Auszählung der Stimmzettel in einem Wahllokal in Delmenhorst am Sonntagabend. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin Unionskanzlerkandidat Armin Laschet verliert eine Umfrage nach der anderen. Angesichts des eindeutigen Trends auf Bundesebene baute die SPD darauf, bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen an der CDU vorbeiziehen zu können. Diese Erwartung ging am Sonntag nicht in Erfüllung.