Erfolg des Rechtspopulisten in den Niederlanden Was deutsche Demokraten aus Wilders‘ Wahlsieg lernen können

Wilp, der Geschäftsführer des Zentrums für Niederlande-Studien der Universität Münster ist, weist aber auf einen weiteren Kniff des Niederländers hin: „Es gelingt ihm dabei, Verbindungen herzustellen: Weil die EU uns bevormundet, können wir die Zuwanderung nicht steuern, deshalb werden viele Wohnungen an Flüchtlinge vergeben und die ‚normalen Niederländer’ gucken in die Röhre.“ Für Wähler der Wilders-Partei PVV waren auch die hohen Kosten für die Gesundheitsversorgung ein wichtiges Thema für die Stimmabgabe. Man könnte also sagen: Was bei Donald Trump in den USA „America First“ ist, heißt bei Wilders „Nederlanders weer op 1“, also Niederländer wieder auf Platz eins. Wilp betont: „Er hat einen Nerv getroffen, weil viele das Gefühl hatten: Von uns wird immer nur verlangt.“