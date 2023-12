“Nie wieder ist jetzt“ Tausende demonstrieren gegen Antisemitismus in Berlin

Berlin · Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ haben am Sonntag mehrere tausend Menschen in Berlin gegen Antisemitismus und Rassismus demonstriert. Prominente aus Politik, Kunst und Kultur schlossen sich der Demo an.

10.12.2023 , 15:07 Uhr

«Deutschland steht auf - Nie wieder ist jetzt!»: Rabbi Jehuda Teichtal, Bärbel Bas, Roland Kaiser, Michael Friedmann, Kai Wegner, Ricarda Lang und Hubertus Heil in der ersten Reihe. Foto: dpa/Carsten Koall

Einer Sprecherin der Polizei zufolge lag die Zahl der Teilnehmenden an der Demonstration unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt" kurz nach Beginn bei 3000 Menschen. So viele waren auch angemeldet gewesen. Es werde jedoch „mit weiterem Zustrom" gerechnet, sagte die Sprecherin. Zur Kundgebung aufgerufen hatten ein breites Bündnis unterschiedlicher Institutionen. Startpunkt der Demonstration war die Siegessäule, die Abschlusskundgebung findet am Brandenburger Tor statt. Dort ist ein gemeinsames Gebet von Protestanten, Katholiken, Muslimen und Juden geplant. Schirmfrau der Veranstaltung ist Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Zahlreiche Rednerinnen und Redner sowie Künstlerinnen und Künstler wollen auftreten. Ihr Kommen zugesagt haben unter anderen der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Schlagersänger Roland Kaiser. Musizieren sollen die zwölf Tenöre, der Liedermacher Klaus Hoffmann, Sängerin Nomcebo Zikode und Sänger Joris. Demo in Nürnberg für Menschenrechte Ein weiteres Zeichen für die Humanität: In Nürnberg haben am Sonntag nach Angaben der Stadt rund 2500 Bürgerinnen und Bürger eine Menschenkette gebildet. Zu der Aktion anlässlich des 75. Jahrestags der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hatte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) aufgerufen. Hand an Hand reihten sich Hunderte Menschen von der Straße der Menschenrechte entlang einer Gedenkmeile am Frauentorgraben. Sie verbanden damit mehrere Mahnmale der Stadt - etwa das zum Gedenken an die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma. „In viel zu vielen Ländern dieser Erde werden Menschen aufgrund ihres Einsatzes für die universell gültigen Menschenrechte verfolgt und gerade auch für unsere Stadt bleibt es eine fortwährende Verpflichtung, für die Menschenrechte einzutreten", sagte Oberbürgermeister König. Aufgrund seiner Geschichte setzt sich Nürnberg seit Jahren in besonderer Weise für Menschenrechte ein. 1933 von Adolf Hitler zur „Stadt der Reichsparteitage" gemacht, erinnert heute etwa eine Ausstellung an die Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher des NS-Regimes. Seit 1993 gibt es in der Stadt die Straße der Menschenrechte, wo auf Säulen die Artikel der Menschenrechtserklärung stehen. Nürnberg richtete zudem das bundesweit erste kommunale Menschenrechtsbüro ein und verleiht alle zwei Jahre den Internationalen Menschenrechtspreis. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde am 10. Dezember 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet. Der erste Artikel lautet: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren."

(felt/AFP)