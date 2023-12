Deutsche NGOs Neuer COP28-Beschlussentwurf nicht ausreichend

Deutsche NGOs sehen in dem neuen zentralen Beschlussentwurf der Weltklimakonferenz in Dubai (COP28) eine Verbesserung, die allerdings nicht ausreicht. Der am Mittwochmorgen von der emiratischen COP-Präsidentschaft vorgelegte Text sei „zu schwach und trotzdem ein Riesenschritt“, sagte der Politische Geschäftsführer der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch, Christoph Bals, in Dubai. Schließlich würde damit erstmals eine Weltklimakonferenz alle Staaten auffordern, sich von Kohle, Öl und Gas weg zu bewegen.