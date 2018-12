Berlin/Düsseldorf: Die Zahl der Wohnungslosen und Kältetoten steigt

Eine obdachlose Frau sitzt an der Wanheimer Straße in Duisburg-Hochfeld in einem Hauseingang (Archivbild). Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Berlin/Düsseldorf Seit Oktober sind nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe neun Menschen auf deutschen Straßen erfroren.

Seit Oktober seien vier Todesfälle in Hamburg, zwei in Düsseldorf und jeweils ein Fall in Köln, Essen und Lauchhammer in der Lausitz gemeldet worden. Im Vorjahreszeitraum seien mindestens drei Menschen an Kälte gestorben. Die Maßnahmen der Bundesregierung seien völlig unzureichend.

Der Geschäftsführer der Obdachlosenhilfe Fiftyfifty in Düsseldorf, Hubert Ostendorf , sagte, laut Obduktionsbericht sei der Ende Oktober vor dem Hauptbahnhof tot aufgefundene Pole an Organversagen gestorben. „Der Mann hätte aber vermutlich überlebt, wenn es in der Nacht nicht bitter kalt gewesen wäre und er mit seinen Vorerkrankungen nicht auf der Straße geschlafen hätte.“ Bei dem zweiten Fall in Düsseldorf gebe es Hinweise auf eine mögliche Selbsttötung. Ostendorf forderte mehr Hilfe für obdachlose EU-Bürger, deren Anteil stetig steige. Menschen aus Rumänien, Polen oder Lettland wollten in Deutschland arbeiten, landeten aber oft in illegalen Beschäftigungsverhältnissen und würden ausgebeutet. In Düsseldorf würden sie zu Touristen erklärt, weshalb ihnen die Zugänge zu städtischen Notunterkünften in der Regel verwehrt seien.