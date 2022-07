Große Mehrheit für günstiges Angebot : Was nach dem Neun-Euro-Ticket kommen könnte – Lindner lehnt Finanzierung weiter ab

Berlin/Düsseldorf Eine große Mehrheit der Bundesbürger wünscht sich auch nach dem Ende des Neun-Euro-Tickets ein günstiges Angebot im Nah- und Regionalverkehr. Doch wie sieht das aus? Und wer bezahlt es? Eine ganze Reihe Vorschläge liegen mittlerweile auf dem Tisch.

Allerdings brauche es nach dem Auslaufen des Neun-Euro-Tickets eine Übergangslösung. Der Vorschlag des Verbandes der Verkehrsunternehmen, das Ticket dann für 69 Euro bundesweit fortzusetzen, „könnte eine solche Übergangslösung sein“, so Naumann. „Dann muss bis zum Ende des Jahres an einer vernünftigen Lösung gearbeitet werden. Die muss sauber durchgerechnet werden.“

Ihr Parteifreund Oliver Krischer, Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen, schlug in diesem Zusammenhang die Beschneidung des sogenannten Dienstwagenprivilegs vor. „Derzeit subventionieren wir schwere Spritschlucker, die das Klima belasten, weil Unternehmer Fahrzeugkosten in unbegrenzter Höhe als Betriebsausgaben geltend machen können“, Kostenpflichtiger Inhalt sagte Krischer unserer Redaktion. „Das muss sich in Zukunft am CO2-Ausstoß orientieren.“