Bundesrechnungshof Neues Sturmgewehr der Bundeswehr nicht präzise genug

Der Bundesrechnungshof hat Medienberichten zufolge die Präzisionsfähigkeit des neuen Sturmgewehrs G95A1 für die Bundeswehr in Frage gestellt. „Die Bundeswehr benötigt ein Sturmgewehr, das mit der eingeführten Gefechtsmunition unter realen Bedingungen ausreichend präzise trifft“, schreiben die Rechnungsprüfer laut „Bild“-Zeitung vom Freitag in einem vertraulichen Bericht an den Bundestag. Dies könne das Beschaffungsamt der Bundeswehr „für das Sturmgewehr Bw aufgrund eines Änderungsvertrages mit dem Waffenhersteller nicht mehr sicherstellen“.