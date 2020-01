Bundesjustizministerium : Mehr Rechte für Nutzer von sozialen Medien

Die Bundesregierung hat Hass-Postings in sozialen Netzwerken den Kampf angesagt. Foto: dpa/Yui Mok

Berlin Das Gesetz, das den sperrigen Begriff Netzwerkdurchsetzung im Titel trägt, soll für mehr Regeln, mehr Rechte sowie weniger Hass und Hetze in den sozialen Medien sorgen. Bislang reichten die Regeln nicht aus, in den Netzwerken tatsächlich Recht durchzusetzen. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) will nachbessern.

Künftig sollen Nutzer von sozialen Netzwerken, Hass und Hetze leichter melden und leichter löschen lassen können. Zugleich bekommen auch diejenigen, deren Post aus einem sozialen Netzwerk entfernt wurde, mehr Möglichkeiten, ihre Meinung wieder zu platzieren. Diese und weitere Neuregelungen zum Umgang in sozialen Netzwerken sieht ein Gesetzentwurf von Justizministerin Christine Lambrecht vor, den die SPD-Politikerin am Mittwoch vorgelegt hat.

„Mit der Weiterentwicklung dieses Gesetzes stellen wir klar: Wer im Netz bedroht und beleidigt wird, muss das dem Netzwerk einfach und unaufwendig melden können - und zwar direkt vom Posting aus“, erklärte Lambrecht.

Der nun vorliegende Entwurf ist bereits der zweite Anlauf, das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu präzisieren und in Teilen zu verschärfen. Eine erste Fassung, wonach die Betreiber der Plattformen gezwungen werden sollten, auch Passwörter der Absender von Hass-Postings herauszugeben, war auf massive Kritik von Datenschützern gestoßen. Eine solche Verpflichtung soll es dem neuen Entwurf zufolge nur geben, wenn es um schwerste Straftaten wie Kindesmissbrauch geht.

Die Überarbeitung des Gesetzes war ohnehin vorgesehen. Nach dem Tod des hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke, dessen Ermordung etliche Hasspostings, teils mit Mordaufrufen, vorausgegangen waren, brachte die Bundesregierung die Neuauflage rasch auf den Weg. Zugleich wurde beschlossen, die Zahl der Fahnder des Bundeskriminalamts im Internet deutlich zu erhöhen.

Neben den höheren Einflussmöglichkeiten für Nutzer, ein Posting löschen zu lassen oder ein gelöschtes wieder sichtbar zu machen, sollen sich die Nutzer künftig auch leichter gerichtlich wehren können. Bislang kommt es vor, dass Gerichte zwar die Datenherausgabe von Hetzern anordnen, dass die betroffenen Anbieter aber dennoch nicht die Identitäten der Beleidiger weitergeben. Sie begründen das damit, dass sie durch den Gerichtsbeschluss zwar die Erlaubnis nicht aber die Verpflichtung zur Datenherausgabe hätten. Diesen Graubereich soll die Gesetzesänderung beseitigen.

Mehr Transparenz, welche Gruppen möglicherweise gegen Einzelpersonen, Institutionen oder andere Gruppen mit Beleidigungen und Drohungen überziehen, soll eine neue Berichtspflicht schaffen. Auch soll klarer werden, in welcher Form Künstliche Intelligenz zur Stimmungsmache eingesetzt wird.

Bereits am 19. Februar soll der Gesetzentwurf das Kabinett passieren.

(qua)