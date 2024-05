Kabinett bringt Gesetz auf den Weg Wie Lauterbach Hausärzten und Patienten helfen will

Lauterbach will mit seinem Gesetz weiter die Gründung von kommunalen medizinischen Versorgungszentren (MVZ) erleichtern. Ursprünglich im Gesetzentwurf vorgesehen war die Einführung von Gesundheitskiosken. Diese sollten niedrigschwellige Anlaufstellen in ärztlich unterversorgten ländlichen Gebieten und strukturschwachen Stadtvierteln sein. Geplant war außerdem ein Förderprogramm für zusätzliche Medizinstudienplätze. Doch die Kritik daran war so groß, dass Lauterbach beide Vorhaben aus dem Gesetzentwurf strich. Sie sollen nun im parlamentarischen Verfahren wieder in das Gesetz reinverhandelt werden.