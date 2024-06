Neues Energiewende-Monitoring Experten sehen bei der Energiewende noch große Baustellen

Zwar geht es beim Ausbau der erneuerbaren Energien voran, doch eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission sieht bei der Energiewende dennoch viel zu tun. Die Kommission zum Energiewende-Monitoring, die in regelmäßigen Abständen den Fortschritt bei der Energiewende beurteilt, nutzt dazu eine Ampel – „im Wesentlichen steht sie derzeit auf Gelb und manchmal auch auf Rot“, sagte Kommissionsmitglied Veronika Grimm unserer Redaktion. Dabei beurteile das Gremium die Energiewende in all ihren Facetten – vom Ausbau von erneuerbaren Energien, Flexibilitäten und wasserstofffähigen Gaskraftwerke über den Netzausbau und den Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur bis zu den regulatorischen Rahmenbedingungen.