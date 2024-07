Wissensdrang Mehr Schutz, aber weniger Freiheit

Seit geraumer Zeit vollzieht sich in den westlichen Gesellschaften ein Wertewandel mit erheblichen Auswirkungen auf die Freiheitsspielräume. Er entspringt einem wachsenden Bewusstsein für die Verletzlichkeit des Menschen und dem Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. Man scheint inzwischen an ein Recht auf Sicherheit zu glauben und Freiheit als Freiheit von Angst zu verstehen. Das hat Folgen für die Freiheit im Sinne der Selbstverantwortung, denn wer sich verletzlich fühlt, ruft in der Regel nach neuen Gesetzen, die ihn vor anderen schützen sollen.