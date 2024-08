Diplomatie oder Eskalation? Skepsis vor neuer Nahost-Initiative

Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer in einer höchst gefährlichen Lage: Am Donnerstag ist eine neue Verhandlungsrunde über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas geplant. Die Gespräche könnten entscheidend sein für eine Entschärfung des Konflikts, der weiter zu eskalieren droht. Sowohl die Vermittler USA, Katar und Ägypten als auch Israel haben erklärt, dass ihre Vertreter zu den Verhandlungen am Donnerstag in Doha oder Kairo erscheinen werden. Ob ein Team der Hamas daran teilnehmen wird, war allerdings zuletzt noch ungewiss.