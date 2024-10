Neuer SPD-Generalsekretär Das ist Matthias Miersch

Aufgewachsen ist Miersch nach seiner Geburt im Dezember 1968 in Hannover im kleinen Ort Ronnenberg, später in Laatzen. Bis heute ist Miersch in der Region verwurzelt, lebt dort in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Nach dem Abitur studierte er Jura, legte beide Staatsexamen ab und promovierte 1999 in Verfassungsrecht und Rechtsgeschichte. Miersch ist Fachanwalt für Strafrecht. In seiner Jugend stand er als Torwart auf dem Fußballplatz, pfiff später als Schiedsrichter Spiele im Bezirk Hannover.