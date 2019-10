Neuer Pflege-TÜV startet : Seniorenheime sollen besser vergleichbar werden

Berlin Der Pflege-TÜV soll helfen, einen Heimplatz zu finden. Doch bisher hagelt es Einser-Noten. Jetzt soll ein neues Model her - doch es gibt schon wieder Kritik.

Bei der Suche nach einem Platz im Pflegeheim sollen künftig aussagekräftige Informationen über die Qualität der einzelnen Einrichtungen helfen. Nach jahrelangen Vorbereitungen soll dies der neue Pflege-TÜV ermöglichen, den der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung an diesem Dienstag in Berlin vorstellen will. Es gibt aber auch Kritik an den Plänen.