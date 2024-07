Grundlage für Diskussionen Neuer Bericht geht der Frage nach, wie es Deutschland geht

Habeck lobte an dem Bericht, dass er eine „tiefere Erkenntnis“ darüber gebe, „was die wahrgenommene und die reale Sorge der Menschen ist“. Einen Schluss könne man jetzt schon ziehen, nämlich, „dass die Infrastruktur häufig viel bedeutsamer ist als wir es einschätzen für das Gerechtigkeitsgefühl im Land“, so der Vizekanzler. Keine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, Kino, Bäckerei, Schuhladen, Apotheke und Bank im Dorf geschlossen, schlechtes Internet, Betreuungsinfrastruktur, Arzt- oder Krankenhausinfrastruktur - all das habe eine „große Bedeutung“ für die Wahrnehmung, wie gerecht es in Deutschland zugehe, so Habeck. Faeser sagte, jetzt beginne der Prozess, dass all die Ergebnisse des Berichts ausgewertet und in Workshops aufgearbeitet würden.