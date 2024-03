GDL streikt ab Donnerstag Neuer Bahnstreik ist tarifpolitisches Harakiri

35 Stunden soll der nächste Streik dauern, weil man die 35-Stunden-Woche fordert. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Wer will, dass nach dem Streik mehr Menschen nicht einsteigen in Busse und Bahnen, wenn man möchte, dass die durch das 49-Euro-Ticket forcierte Verkehrswende hin zu intermodalen Verkehren nicht gelingen soll, dann muss man so agieren wie GDL und Bahn. Am Ende schneiden sich alle Beteiligten mit ihrem tarifpolitischen Harakiri ins eigene Fleisch, weil man Bahnfahrer immer mehr verprellt. Erst recht, wenn in den Osterferien auch noch gestreikt werden sollte.