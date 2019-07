Gesundheitspolitik : Ärztechef fordert nationale Arzneimittelreserve

Arzneimittel werden in Deutschland immer häufiger knapp. Foto: picture-alliance/Normann Hochheimer/CHROMORANGE

Berlin Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, verlangt von der Bundesregierung Maßnahmen gegen die grassierende Medikamentenknappheit. Auch Apotheker beklagen Engpässe bei wichtigen Arzneien, etwa Antibiotika, Blutdruckmitteln, Impfstoffen und Krebsmitteln.

Ärzte und Apotheker schlagen Alarm, weil die Engpässe bei der Versorgung der Bevölkerung mit wichtigen, auch lebenserhaltenden Medikamenten wie Antibiotika, Blutdrucksenkern und Impfstoffen zunehmen. „Für relevante Medikamente sollte man eine nationale Arzneimittel-Reserve aufbauen, um die Versorgung der Bevölkerung jederzeit gewährleisten zu können“, forderte Ärztepräsident Klaus Reinhardt angesichts der zunehmenden Arzneimittelknappheit. „Welche Medikamente die Allgemeinheit in welchem Umfang vorhalten sollte, das könnten zum Beispiel Krankenversicherungen, Ärzte, Politik und Pharmaindustrie gemeinsam festlegen“, sagte der neue Chef der Bundesärztekammer unserer Redaktion.

Angesichts der alternden Bevölkerung in Deutschland ist die Nachfrage nach Medikamenten generell deutlich gestiegen. Zudem nimmt die Nachfrage aber auch weltweit zu, insbesondere auf den bevölkerungsreichen Kontinenten Asien und Südamerika, die gerade funktionierende Gesundheitssysteme aufbauen und den Herstellern lukrative Absatzmärkte versprechen. Zudem konzentriert sich das weltweite Angebot bei wichtigen Medikamenten oft auf wenige Hersteller. Fällt einer von ihnen aus, können andere die Leerstelle oft nicht schnell genug ausfüllen.

„Das Problem ist in der Tat groß. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder Engpässe in relevantem Ausmaß erlebt“, sagte Ärztepräsident Reinhardt. „Im Juli lagen dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 226 Meldungen für eingeschränkte Verfügbarkeit oder für einen Lieferengpass vor“, sagte der Mediziner aus Bielefeld. „Engpässe gibt es zum Beispiel bei antibiotischen Substanzen und bei Bluthochdruckpräparaten, bei denen es vielfach Qualitätsprobleme gibt, weil sie außerhalb Europas unter völlig anderen Standards als unseren hergestellt werden. Probleme mit der Verfügbarkeit gibt es auch immer wieder bei Impfstoffen.“