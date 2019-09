Verhandlungen am Freitag : Sozialverbände fordern von Groko Einigung bei Grundrente

Berlin Im Streit um die Grundrente zeichnet sich ein Kompromiss ab, von dem zwei Millionen Menschen profitieren könnten. Noch verhandeln Union und SPD. Die Sozialverbände verlieren inzwischen die Geduld. Sie wollen Ergebnisse sehen.

Auch der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, sieht die große Koalition im Zugzwang: „Auf Union und SPD liegt ein ungeheuerer Entscheidungsdruck, sich über die Grundrente zu einigen“, sagte Schneider unserer Redaktion. „Wenn die sich in der Sache nicht einig werden, gibt es auch nicht mehr die Chance, in diesem Jahr etwas zu verabschieden. Das wiederum könnte die Stimmung auf dem SPD-Parteitag so negativ beeinflussen, dass die SPD die Koalition verlassen will“, sagte Schneider. Wenn sich die große Koalition jetzt nicht über eine Grundrente einige, sei es möglich, dass es gar keine Einigung und damit auch keine Grundrente gibt. „Das wäre fatal.“ Der Sozialverbandschef, der sich für eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung einsetzt, betonte: „Wir begrüßen jeden Kompromiss, der darauf hinausläuft, dass in großer Zahl alte Menschen unkompliziert und unbürokratisch vor dem Gang zum Sozialamt geschützt werden.“