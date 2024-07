Demokratie-Monitoring Die rechtspopulistische Republik

„Rechtspopulisten verwenden immer wieder die gleichen Erzählelemente“, resümiert Frank Brettschneider, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Universität Hohenheim und Leiter der Studie. Es gebe erstens einen einheitlichen „Volkswillen“, der zweitens von inneren und äußeren Mächten angeblich unterdrückt wird. Zu den inneren Mächten zählen die politischen Eliten und die Massenmedien, zu den äußeren Mächten die EU, die Globalisierung und der Islam. Oft würden auch Verschwörungserzählungen eingebaut, so der Wissenschaftler. Besonders empfänglich für ein hochgradig rechtspopulistisches Weltbild scheinen mittelalte Menschen in Ostdeutschland: Laut Studie ist der Anteil derer im Osten Deutschlands (29 Prozent) wesentlich höher als im Westen (17 Prozent). Am höchsten ist der Anteil generell bei den 45- bis 59-Jährigen (24 Prozent), am niedrigsten bei den 16- bis 29-Jährigen (10 Prozent). Außerdem gilt: Je höher die formale Bildung der Befragten, desto geringer der Anteil derjenigen mit einem rechtspopulistischen Weltbild.