Neuer Posten beim Bund Wofür der neue Polizeibeauftragte zuständig ist

Der 48-Jährige aus Weiden in der Oberpfalz gibt damit nach zehn Jahren sein Bundestagsmandat ab. Bevor er 2013 für die SPD in das Parlament einzog, arbeitete Grötsch viele Jahre als Polizeibeamter in Bayern. Die Materie ist dem Innenpolitiker also vertraut. Schon in den ersten Wochen im neuen Amt erreiche ihn eine Fülle von Eingaben und Gesprächsanfragen von Beschäftigten der Polizeien, aber auch aus Zivilgesellschaft und Forschung, so Grötsch. „Dabei geht es etwa um Defizite in den Arbeitsweisen der Polizeien oder Unterstützungsbedarf bei speziellen Einheiten, aber auch Bürger melden sich, um auf individuelles Fehlverhalten von Polizeibeamten hinzuweisen.“