Neue SPD-Chefin : Saskia Esken will Tempolimit auf Autobahnen

Saskia Esken will Tempolimit auf Autobahnen

Berlin Saskia Esken hat für ein Tempolimit auf Autobahnen geworben. Die meisten Menschen wollten das längst, sie seien bereits weiter als die Politik, sagte die neue SPD-Chefin.

Die große Koalition hatte im Zuge der Klimaschutz-Beratungen bereits über ein Tempolimit diskutiert, die Union erteilte dem aber eine Absage. Erst im Oktober waren die Grünen im Bundestag mit einem Vorstoß zur Einführung von Tempo 130 gescheitert. Auch die meisten SPD-Abgeordneten stimmten dagegen, wie es in Koalitionen bei Oppositionsanträgen üblich ist. SPD-Politiker machten aber in der Debatte schon deutlich, dass das Thema etwa bei Beratungen über mehr Verkehrssicherheit im neuen Jahr wieder auf die Agenda soll.

Vor dem geplanten Spitzentreffen der Koalition droht die neue SPD-Spitze der Union allerdings mit dem Koalitionsbruch. "Wir sind für die Gespräche mit der Union klar aufgestellt, jetzt müssen CDU und CSU ihren Teil liefern", sagte Esken weiter. "Wenn das gut funktioniert und wir in den Inhalten vorankommen, dann bleiben wir in der Koalition. Wenn nicht, wird es schwierig."

Eine "monatelange Hängepartie" werde es dabei nicht geben, sagte Esken. Auch ihr Ko-Vorsitzender Norbert Walter Borjans machte klar, dass sich die Union nicht auf eine Fortsetzung der Koalition verlassen könne: "Wir bleiben konstruktiv. Es gibt aber von uns keinen Blanko-Scheck für den Rest der Legislaturperiode", sagte er in dem Interview.

Esken lehnte es auch ab, eine Koalitionskrise in der zweiten Jahreshälfte 2020 auszuschließen, wenn Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft innehat: "Das können wir nicht ausschließen, wir sind ja nicht alleine in der Koalition."

Am kommenden Donnerstag wollen Union und SPD zu einem Koalitionsausschuss zusammenkommen. Esken und Walter-Borjans werden erstmals in dieser Runde dabei sein, in der die Koalitionsparteien strittige Fragen klären.