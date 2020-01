Repräsentative Umfrage : Deutsche zahlen gern Steuern

Berlin Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Bundesfinanzministeriums stützt viele bekannte SPD-Positionen. So solle der Staat für gute Lebensbedingungen sorgen und die Bürger absichern, auch wenn dies mit höheren Steuern verbunden wäre.

Die Einstellung der Deutschen zu Steuern und zum Steuersystem ist nach einer repräsentativen Umfrage deutlich positiver als allgemein angenommen: Drei Viertel oder 76 Prozent der Bürger geben in der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Public im Auftrag des Bundesfinanzministeriums an, persönlich gern Steuern zu zahlen und damit einen Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten. 82 Prozent halten es für grundsätzlich richtig, dass der Staat alle Bürger an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligt. Und die breite Mehrheit von 87 Prozent befürwortet die einkommensabhängige Steuerprogression, die Besserverdienende proportional stärker belastet als Geringverdiener. Allerdings ist auch eine knappe Mehrheit von 53 Prozent der Befragten der Meinung, sie müssten persönlich zu viel Steuern und Abgaben zahlen. Nur vier von zehn Befragten (43 Prozent) halten ihre Steuerbelastung für angemessen.