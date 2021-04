„Kein großer Wurf“ : Deutliche Kritik im Bundesrat an Corona-Notbremse

Berlin Die vorgesehenen bundesweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind heute Thema im Bundesrat – und werden dort deutlich kritisiert. Laut dem niedersächsischen Regierungschef Stephan Weil etwa seien die geplanten Änderungen „kein großer Wurf“.

Im Bundesrat ist deutliche Kritik an der vom Bundestag beschlossenen Corona-Notbremse mit verbindlichen Regeln für Maßnahmen in ganz Deutschland deutlich geworden. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier bezeichnete vorgesehene starre Ausgangsbeschränkungen als „verfassungsrechtlich problematisch“. Es gebe neben rechtlichen Bedenken auch erhebliche praktische Probleme bei der Umsetzung, etwa bei den vorgesehenen Schulschließungen, warnte der CDU-Politiker am Donnerstag in einer Sondersitzung der Länderkammer.