Georgier in Berliner Tiergarten erschossen : Tatverdächtiger hatte offenbar enge Verbindungen zu russischem Geheimdienst

Berlin/Moskau Im Sommer wurde ein Georgier mitten im Berliner Tiergarten von einem Fahrradfahrer hingerichtet. Es mehren sich Verdachtsmomente, Russland könnte involviert gewesen sein. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse.

In den Monaten vor dem Mord an einem Georgier in Berlin hat der tatverdächtige Russe einem „Spiegel“-Bericht zufolge enge Kontakte zum russischen Inlandsgeheimdienst FSB gehabt. Er habe sich mehrfach in FSB-Liegenschaften aufgehalten, auch in einem geheimen Trainingszentrum für Spezialkräfte, berichtete das Nachrichtenmagazin am Montag auf seiner Internetseite. Außerdem habe der Mann „im engsten Austausch“ mit Vertretern des „Wympel-Teams“ gestanden, einer Organisation ehemaliger Spezialkräfte des FSB.