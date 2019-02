Reparatur statt Neubau: Warum die Gorch Fock doch noch nicht versenkt werden könnte

Bremerhaven/Berlin Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ war so gut wie versenkt, als die Reparaturkosten von zehn auf 135 Millionen explodierten. Doch auf der Werft macht die Politik nun eine Entdeckung.

Selbst eingefleischte Landeier konnten bei den Bildern von dem edlen Dreimaster „Gorch Fock“, der durch tobende See seinen Weg über die Weltmeere nahm, schnell nachvollziehen, was die Sonderstellung dieses Segelschulschiffes ausmachte. Marine-Offiziere, die auch ohne Hightech navigieren lernen, Offizieranwärter, die in der Takelage hautnah die Bedeutung von Kameradschaft, von Aufeinander-angewiesen-Sein und Sich-aufeinander-verlassen-Können am eigenen Leib erfuhren. Freilich führten Fehler und Pannen im Dienst 2008 und 2010 zum Tod von zwei Offizieranwärterinnen. Und als auch noch Gerüchte von einer „Meuterei“ und entwürdigenden Ritualen die Runde machten, kam das Schiff auch politisch in schwere See.