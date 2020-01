Neue Gefahren : Richterbund fordert schärfere Strafen gegen Terror-Unterstützer

Ein Fahrzeug-Konvoi mit Mitgliedern der Terror-Miliz IS. Ihre Unterstützer sollen nach Willen des Richterbundes schneller bestraft werden können. Foto: dpa/Uncredited

Berlin Der verschärfte Konflikt zwischen den USA und dem Iran kann auch für die Verbündeten der Amerikaner gefährlich werden. Der Richterbund fordert jedenfalls schärfere Strafen gegen Terror-Unterstützer.

Vor dem Hintergrund möglicher neuer Terrorgefahren auch in Deutschland durch die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran hat der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Sven Rebehn, die Bundesregierung aufgefordert, Lücken im Anti-Terror Strafrecht zu schließen. „Wer eine terroristische Vereinigung unterstützt, kann heute unter Umständen nicht dafür bestraft werden“, bemängelte Rebehn im Gespräch mit unserer Redaktion. „Hat jemand zum Beispiel für den IS Geld gesammelt oder Waffen beschafft, ist das nur dann strafbar, wenn das Geld oder die Waffenlieferung die Terroristen tatsächlich erreicht.“ Das sei bei Terrorvereinigungen in Krisenländern wie Syrien aber schwer und bisweilen gar nicht nachzuweisen. Eine lediglich versuchte Unterstützung terroristischer Vereinigungen sei bislang nicht strafbar. „Diese Lücke gilt es zu schließen“, forderte Rebehn.