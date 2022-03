Vor Reise nach Katar : Habeck optimistisch zu neuen Gaslieferungen

Berlin Im ARD-“Morgenmagazin“ hat der Minister für Wirtschaft und Energie von seinen Plänen in Katar gesprochen. Auch wenn „Moralische Einkäufe“ nicht möglich seien, zeigt sich der Grünen-Politiker optimistisch.

Kurz vor seiner Reise nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck optimistisch gezeigt, neue Gaslieferanten für Europa gewinnen zu können. „Wir zielen vor allem darauf, dass wir in Deutschland LNG-Terminals aufbauen - die brauchen neue Verträge und da bin ich guter Dinge, dass die Summe der Gespräche, die wir führen - Norwegen, die USA, Kanada, Katar - dazu führen wird, dass wir dann auch neues, also mehr Flüssiggas nach Europa und auch nach Deutschland bekommen“, sagte der Grünen-Politiker im ARD-„Morgenmagazin“ am Freitag.