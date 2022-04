Lisa Paus wird neue Familienministerin : „Ich brenne für soziale Gerechtigkeit“

In Peine geboren, in Berlin Grünen-Spitzenkandidatin: Lisa Paus (53) am Donnerstag bei ihrer Vorstellung als neue Bundesfamilienministerin. Foto: dpa/Fabian Sommer

Analyse Berlin Die Finanzexpertin Lisa Paus wird überraschend neue Bundesfamilienministerin. Die Parteilinke ist eine Frau der klaren Worte. „Wer meine Arbeit kennt, der weiß, dass ich für soziale Gerechtigkeit brenne“, sagt die 53-jährige alleinerziehende Mutter.

Gestern noch stellvertretende Fraktionsvorsitzende, heute schon designierte Bundesministerin. Plötzlich gewinnt das, was uns Lisa Paus noch am Vortag als führende Finanzexpertin der Grünen zur langfristigen Finanzierung der Kriegsfolgen und möglichen Steuererhöhungen gesagt hat, viel mehr politisches Gewicht. „Wenn sich die Zeiten ändern, sollte dies die Politik auch“, sagte die 53-jährige auf unsere Frage, ob ein Ukraine-Soli oder Steuererhöhungen eingeführt werden müssten, um die enormen Mehrausgaben im Bundeshaushalt zu finanzieren. „Das sollte auch für die Steuer- und Finanzpolitik gelten – auch hier gehören alte Glaubenssätze auf den Prüfstand. Das gilt auch mit Blick auf die Schuldenbremse. Keiner kann aktuell mit Sicherheit sagen, dass wir diese in den nächsten Jahren wieder einhalten können“, sagte die Parteilinke.

Paus ist eine Kritikerin der Schuldenbremse, die Haltung der FDP, an ihr selbst in Krisenzeiten festzuhalten, war nie ihre. Das wird nun für die linke Herzblut-Politikerin im neuen Amt umso mehr gelten: Sie muss die teure Kindergrundsicherung durchbringen, mit der die Ampel die soziale Absicherung von Kindern aus Hartz-IV-Familien stark verbessern will. So viel Kinderarmut in einem der reichsten Länder der Erde sei ein unhaltbarer Zustand, sagte Paus bei ihrer Vorstellung durch die Parteivorsitzenden der Grünen, Omid Nouripour und Ricarda Lang, am Donnerstagnachmittag. Die Einführung der Kindergrundsicherung stehe ganz oben auf ihrer Prioritätenliste. Kostenpunkt: Bis zu 30 Milliarden Euro – pro Jahr. Die Ampel will allerdings mit einer abgespeckten Version der Kindergrundsicherung beginnen.

Nun also wechselt die im nordrein-westfälischen Peine geborene, aber seit vielen Jahren in Berlin-Schöneberg lebende alleinerziehende Mutter eines Sohnes die Rollen – aus der Riege der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden auf die Regierungsbank. Paus rückt auf, weil Familienministerin Anne Spiegel nach nur vier Monaten im Amt ihre Hut nehmen musste. Spiegel hatte 2021 mitten in der Jahrhundertflut im Ahrtal, für die sie als damalige Umweltministerin von Rheinland-Pfalz zuständig war, einen vierwöchigen Familienurlaub angetreten. Sie hatte dies zunächst verschwiegen, dann über die vermeintliche virtuelle Teilnahme an Kabinettssitzungen gelogen und schließlich dem innerparteilichen Druck nicht mehr standgehalten.

Die Diplom-Volkswirtin Paus ist eine durchaus überraschende Wahl: Mit ihr hatte im politischen Berlin zunächst niemand wirklich gerechnet. Als Favoritin war vor allem die Co-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge gehandelt worden, die ebenfalls dem linken Parteiflügel angehört und eine Vertraute von Außenministerin Annalena Baerbock ist. Doch Dröge war erst zu Beginn der Legislaturperiode zusammen mit der erfahrenen Britta Haßelmann an die Spitze der Fraktion gewählt worden. Hier kann sie entscheidenden Einfluss auf alle Ampel-Entscheidungen nehmen, der Posten der Familienministerin wäre dagegen keine Verbesserung gewesen. Dröge dürfte also abgewunken haben. Auch Vize-Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt war im Gespräch, sie gehört allerdings nicht dem linken Parteiflügel an. Der Flügel-Proporz habe bei der Auswahl keine Rolle gespielt, beteuern zwar die beiden Parteichefs. Dass Göring-Eckardt nicht zum Zuge kam, ist jedoch Indiz dafür, dass die Frage der Flügelzugehörigkeit eben doch eine Rolle gespielt hat.

Deshalb wurden die Grünen nun eine Stufe tiefer in der innerparteilichen Hierarchie fündig. Für Paus sprach zudem ihre langjährige Erfahrung im Berliner Politikbetrieb, der hart und zynisch sein kann. Hier sind schon viele Landespolitiker nach dem Wechsel auf die Berliner Bühne gescheitert.

Mit Paus übernimmt eine ausgewiesene Finanzexpertin das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit Familienpolitik hatte sich die frühere finanzpolitische Sprecherin der Fraktion bisher kaum beschäftigt. Allerdings gilt sie als einer der führenden Köpfe hinter dem Konzept der Kindergundsicherung, mit dem die Grünen Kinder aus dem Hartz-IV-Bezug herauslösen wollen. Das Konzept fand Eingang in den Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition, weil auch die SPD für die Verbesserung der Bedingungen von Kindern aus armen Haushalten ist. Die Kindergrundsicherung wäre eine eigenständige neue soziale Leistung, an ihrer Einführung wären mehrere Ressorts beteiligt, das Projekt gilt als äußerst komplex und kompliziert. Da dies das wichtigste Projekt der Familienministerin sein wird, kommt es den Grünen durchaus zu Pass, dass sich Paus in dem Thema gut auskennt.

Im Auftritt wirkt die engagierte Feministin mit der tiefen Stimme oft hemdsärmelig, mitunter geradezu undiplomatisch. Sie ist eine Frau der klaren Worte und schnellen Sprache, musste trotz aller Durchsetzungsfähigkeit aber auch schon zurückstecken. So musste sie etwa im Wirecard-Untersuchungsausschuss ihrem Parteikollegen Danyal Bayaz in der Öffentlichkeit den Vortritt lassen. Bayaz nutzte die Chance als Karrieresprungbrett und wurde später Finanzminister in Baden-Württemberg.