Hendrik Streeck im Interview „Ich halte nichts davon, über jede Variante Furchtappelle auszustoßen“

Hendrik Streeck Wir erleben seit Omikron eine Explosion von unterschiedlichen Varianten, man könnte sagen: eine regelrechte Variantensuppe. Bei allen neuen Varianten, über die wir im Moment reden, handelt es sich aber um Subvarianten von Omikron. Und natürlich zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie neue Mutationen haben und vom Immunsystem an einigen Stellen nicht so gut erkannt werden. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass wir diese evolutionäre Entwicklung sehen. Virologisch ist das interessant zu beobachten. Allein in den letzten Wochen haben wir ein paar dutzend Varianten beobachten können. Und das wird auch so weitergehen und wir werden auch im nächsten Jahr über neue Varianten reden.