Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit Luisa Neubauer : „Jungs, sorry, ihr wart nicht gut genug“

Luisa Neubauer, während des Interviews mit der Rheinischen Post. Foto: Marco Urban

Berlin Die Menschen hingen jetzt an den Lippen der Virologen, hingegen würden Klimaexperten seit Jahrzehnten nicht gehört, sagt die Aktivistin von Fridays for Future. Die Enttäuschung über die Klimapolitik sei höher denn je. Ihre Generation nennt sie „super privilegiert“ und in ihren Träumen fährt sie Rennrad mit Rückenwind.