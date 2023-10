Streit über Nahost-Krieg Luisa Neubauer „enttäuscht“ von Greta Thunberg

Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer (27) hat die Haltung von „Fridays for Future International“ zum Nahost-Krieg kritisiert. Mit Blick auf umstrittene Postings von Gründerin Greta Thunberg (20) sagte Neubauer dem „Zeitmagazin“ am Montag: „Dass Greta Thunberg bisher nichts Konkretes zu den jüdischen Opfern des Massakers vom 7. Oktober gesagt hat, enttäuscht mich.“ In der Vergangenheit habe sie die Schwedin „als außerordentlich reflektiert und weitsichtig“ erlebt. Umso schmerzhafter seien die Erfahrungen der vergangenen Tage.