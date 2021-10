Neuanfang für die AfD? : Meuthen für Austausch der gesamten Partei-Spitze

Berlin Der scheidende AfD-Vorsitzende will bei der Neuwahl der Parteiführung beim Parteitag im Dezember nicht mehr antreten. Aber Jörg Meuthen fordert auch von anderen in der Parteispitze, zu verzichten und den Weg für einen Neuanfangfreizumachen.

„Die bisherigen Bundessprecher und Stellvertreter sollten in der AfD Platz machen für ganz neue Leute“, sagte er der „Welt am Sonntag“. Wenn man sich die Geschichte der Partei anschaue, „findet man immer die gleichen Gesichter“. Meuthen will bei der Neuwahl der Parteiführung beim Parteitag im Dezember nicht mehr antreten, wie er schon angekündigt hat. „Ich würde mir das auch von anderen Vorstandsmitgliedern wünschen“, sagte er der Zeitung.