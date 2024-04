Doku über Friedrich Merz „Lang, lang, lang ist der Weg“ ins Kanzleramt

Merz selber schweigt dazu in der von Steffen Haug und Maik Gizinski gedrehten Doku. Beide Filmemacher pirschen sich nur langsam an das heran, was am Ende den Streifen dominiert. Merz selber gibt lediglich preis, er wisse, dass das, was er tue, „unmittelbare Auswirkungen auf meine Kinder, vor allem meine Enkelkinder hat“. Auch seine Frau spiele eine Rolle, mit der er 40 Jahre verheiratet ist. Rund um diese Sätze sind Bilder von ihm und Ehefrau Charlotte bei der Bob-WM im abendlichen Winterberg zu sehen. Im Hintergrund spielt eine Coverband „Highway to Hell“ von AC/DC. Das passt.