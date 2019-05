Behördenzugriff auf verschlüsselte Nachrichten : Netzpolitiker von CDU und SPD stellen sich gegen Seehofer

Berlin Die Pläne von Bundesinnenminister Horst Seehofer, den Sicherheitsbehörden bei Bedarf Zugang zu verschlüsselten Nachrichten zu verschaffen, stoßen bei den Regierungsparteien Union und SPD auf Widerstand.

Seehofer will Sicherheitsbehörden einen Zugang zu standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselten Chats und Telefonaten ermöglichen. Dafür will er Messengerdienste wie WhatsApp oder Telegram verpflichten, auf richterliche Anordnung hin die Kommunikation ihrer Kunden mitzuschneiden und an Behörden zu schicken - in lesbarer Form, also unverschlüsselt.